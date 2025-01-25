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اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 25-01-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري- أفرجت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم السبت، عن نحو 153 محتجزا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بيان للمنظمة.

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ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

RT

 
gnews

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