اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا

ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.
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