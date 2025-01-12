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اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 12-01-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع ضحايا انفجار 4 محطات غاز في محافظة البيضاء (وسط) إلى 17 قتيلا و74 مصابا.

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين اطلعت عليه RT.

وقالت الجماعة: "نتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا الحادث المؤلم الذي وقع نتيجة انفجار محطات الغاز في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، أمس السبت".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن سقوط 91 ضحية بين قتيل وجريح، منهم 17 حالة وفاة، وأكثر من 50 حالتهم حرجة، في حصيلة غير نهائية".

 
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