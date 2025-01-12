اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا

وقالت الجماعة: "نتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا الحادث المؤلم الذي وقع نتيجة انفجار محطات الغاز في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، أمس السبت".
وأضافت أن "الحادث أسفر عن سقوط 91 ضحية بين قتيل وجريح، منهم 17 حالة وفاة، وأكثر من 50 حالتهم حرجة، في حصيلة غير نهائية".
-
أخبار متعلقة
-
الائتلاف الوطني السوري يعلن عقد اجتماع "إيجابي وجيد" مع الشرع في دمشق
-
زيلينسكي مستعد لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب.. لكن بمقابل
-
الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية
-
انتشال جثامين 16 شهيدا في جنوب لبنان
-
وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا
-
الخارجية المصرية تحذر رعاياها في أمريكا
-
مستشار ترامب يؤكد أن الاستعدادات جارية لعقد لقاء مع بوتين
-
العراق.. إعلان تأمين رواتب الموظفين للعام 2025