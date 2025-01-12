اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع ضحايا انفجار 4 محطات غاز في محافظة البيضاء (وسط) إلى 17 قتيلا و74 مصابا.



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