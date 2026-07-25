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اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران

ميناء عدن
ميناء عدن
 
السبت، 25-07-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

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وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه المليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة.

 
 


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