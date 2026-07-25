اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان، أن هذا التصعيد الإجرامي الجديد يثبت إصرار هذه المليشيات على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة.
-
أخبار متعلقة
-
"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب" وتنشر أول أقمار مطورة من ستارلينك
-
بعد حادثة إطلاق النار.. ترامب يشارك في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
-
الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن جازان وينبع بعد إطلاق إنذارات مبكرة
-
الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها
-
"رويترز": غارات عدة تستهدف ميناء الحديدة اليمني
-
موسكو: ننتظر مقترحات من واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا
-
ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات
-
إقالة المدعي العام لمحكمة لاهاي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو