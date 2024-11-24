اليمن تسجل أول إصابة بجدري الماء

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر طبي يمني، أمس السبت، برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في البلاد، وذلك في محافظة المهرة المحاذية.

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وذكر مصدر طبي في محافظة المهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن سلطات المحافظة رصدت إصابة بفيروس جدري الماء في ميناء نشطون بالمحافظة.



وأضاف أن الوضع الصحي للشخص المصاب مستقر ويخضع للعلاج، بينما تم فحص المخالطين له وتبين عدم إصابتهم.



ولفت المصدر إلى أن هذه هي أول حالة مصابة بهذا المرض يتم رصدها في المهرة واليمن بشكل عام.

ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للوفاة كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض شديد العدوى.