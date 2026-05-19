اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%

الوكيل الإخباري- قال مسؤول بشركة النفط اليمنية الحكومية في عدن الثلاثاء إن الحكومة المعترف بها دوليا رفعت أسعار وقود الديزل المستورد 24.5 بالمئة، وذلك بسبب تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء الحرب بالمنطقة.

