الثلاثاء 2026-05-19 10:53 م

اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه
اليمن
 
الثلاثاء، 19-05-2026 09:56 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول بشركة النفط اليمنية الحكومية في عدن الثلاثاء إن الحكومة المعترف بها دوليا رفعت أسعار وقود الديزل المستورد 24.5 بالمئة، وذلك بسبب تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء الحرب بالمنطقة.

اضافة اعلان


وأوضح المسؤول أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من الثلاثاء، يرتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36000 ريال (23.8 دولارا) بواقع 1800 ريال للتر الواحد من 29500 ريال (حوالي 19.3 دولارا) بزيادة بمقدار 6500 ريال (حوالي 4.2 دولار) عما سبق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تؤكد على عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير المرخصة

تهنئة بالخطوبة

مناسبات تهنئة بالخطوبة .. المهندس سامي و المهندسة سلام

وزارة الداخلية

أخبار محلية الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازياً بسبب فيروس ايبولا

عمر العبداللات

فن ومشاهير عمر العبداللات يطلق أغنية " هينا جينا " دعماً للنشامى - فيديو

الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

أخبار محلية الجامعة الأردنية: دوام الطلبة عن بُعد الأربعاء والخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 