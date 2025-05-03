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اليمن يعين رئيس وزراء جديدا بعد استقالة الحكومة

علم اليمن
علم اليمن
 
السبت، 03-05-2025 10:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، السبت، تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء.اضافة اعلان


وكان أحمد عوض بن مبارك رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلن في وقت سابق السبت استقالته من المنصب.

وذكر في بيان أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وقالت ستة مصادر حكومية إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلب مبارك إقالة 12 وزيرا في الحكومة.

وعُين مبارك رئيسا للوزراء في شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية.
 
gnews

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