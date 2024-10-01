اليمن يقصف تل أبيب وإيلات

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت الثلاثاء بطائرات مسيرة مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات. اضافة اعلان





وأضاف سريع "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية".