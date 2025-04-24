الخميس 2025-04-24 09:21 ص
 

اليمن .. 13 غارة أمريكية على صنعاء ومأرب

قصف أمريكي على اليمن
من القصف على اليمن
 
الخميس، 24-04-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   جدّدت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصف مواقع لجماعة "الحوثيين" اليمنية بسلسلة من الغارات في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.اضافة اعلان


وقال مصدر يمني إن مقاتلات أمريكية نفّذت 6 غارات على ثكنة للحوثيين في جبل بَراش شرق صنعاء، واستهدفت بثلاث غارات أخرى معسكرًا في جبل نقم المجاور له.

وأفاد مصدر في السلطة اليمنية بمحافظة مأرب بأن قصفًا جويًا أمريكيًا بغارتين استهدف مواقع عسكرية للجماعة في سلسلة جبال البلق جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن مقاتلات أمريكية نفّذت غارتين على جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح غرب مأرب.

وذكر المصدر أن الغارات الأمريكية على محافظة مأرب استهدفت مواقع للجماعة على خطوط التماس مع الجيش اليمني في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على محافظة صعدة، استهدفت مواقع جبلية للجماعة في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية.

ونفّذت المقاتلات الأمريكية أمس الأربعاء، 6 غارات على مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين في منطقتي الغُويرق والفازة بمديرية التُحيتا في محافظة الحديدة، سبقتها 8 غارات على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، والمطار الدولي جنوب المدينة.

روسيا اليوم 
 
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