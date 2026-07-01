اليونان.. إصابة 5 أشخاص في هجمات بقنابل حارقة استهدفت مقرات سكنية

الوكيل الإخباري- قالت السلطات الأربعاء إنه يبدو أن ثلاث هجمات بقنابل حارقة قبل الفجر استهدفت أماكن إقامة أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، مما أسفر عن نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.

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