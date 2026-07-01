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اليونان.. إصابة 5 أشخاص في هجمات بقنابل حارقة استهدفت مقرات سكنية

اليونان.. إصابة 5 أشخاص في هجمات بقنابل حارقة استهدفت مقرات سكنية لأعضاء الحزب الحاكم في سالونيك
ارشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:33 م

الوكيل الإخباري-    قالت السلطات الأربعاء إنه يبدو أن ثلاث هجمات بقنابل حارقة قبل الفجر استهدفت أماكن إقامة أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، مما أسفر عن نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.

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ووقعت الهجمات بين الساعة الرابعة و4:45 صباحا بالتوقيت المحلي، خارج مبانٍ سكنية، باستخدام عبوات متفجرة جرى تصنيعها من أسطوانات غاز تستخدم في التخييم.

وأسفرت الهجمة الثالثة وحدها عن جميع الإصابات، بعدما أضرمت النيران في سيارات ودراجات نارية.

وأفادت التقارير بأن إحدى السيارات المستهدفة تعود لمرشح برلماني عن الحزب، وقد أُصيب بحروق، بينما نقلت والدته إلى وحدة العناية المركزة. كما قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص آخرين نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بالاختناق.

 
 


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