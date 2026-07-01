اليونان.. إصابة 5 أشخاص في هجمات بقنابل حارقة استهدفت مقرات سكنية

وأسفرت الهجمة الثالثة وحدها عن جميع الإصابات، بعدما أضرمت النيران في سيارات ودراجات نارية.
وأفادت التقارير بأن إحدى السيارات المستهدفة تعود لمرشح برلماني عن الحزب، وقد أُصيب بحروق، بينما نقلت والدته إلى وحدة العناية المركزة. كما قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص آخرين نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بالاختناق.
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