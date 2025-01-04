اليونان.. اعتقال 22 تركيّا ضالعين في نشاط عصابات إجرامية

وقالت في بيان لها: "خلال عمليات الشرطة في أتيكا وسالونيك لتفكيك العصابات الإجرامية التي تتكون من مواطنين أتراك، تم اعتقال 10 مواطنين أتراك ومواطن لبناني واحد واحتجاز 12 مواطنا تركيا آخرين. وتم العثور على مسدس مع مخزن ذخيرة من 12 طلقة وبندقية هوائية وحشيش.
وبدأت عمليات الشرطة ضد "المافيا التركية" في أواخر عام 2024 بعد مقتل رجل وسط العاصمة أثينا واثنين آخرين في منطقة غليفادا الساحلية جنوبي العاصمة.
ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام اليونانية، قتل أكثر من 10 مواطنين أتراك في اليونان منذ سبتمبر 2023 في إطار مواجهة مستمرة بين جماعات المافيا التركية المتنافسة، وكان آخر الضحايا 3 رجال من أصل كردي في غليفادا، أصيب اثنان منهم بجروح قاتلة. تم العثور على 25 من فوارغ الطلقات النارية في موقع الهجوم المسلح.
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