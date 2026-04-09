اليونان ترفض رسوم إيران على عبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز، معتبرا أن فرض طهران رسوما على عبور المضيق أمر "غير مقبول".





وقال ميتسوتاكيس لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن المجتمع الدولي لن يكون مستعدا لقبول فرض إيران رسوما على كل سفينة تعبر المضيق، محذرا من أن ذلك سيخلق سابقة خطيرة جدا لحرية الملاحة العالمية.



وتملك اليونان أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم من حيث القدرة على نقل البضائع، وتأثرت حركة ملاحتها بشدة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران في 28 فبراير الماضي، مما أدى إلى توقف شبه كامل للملاحة في المضيق.





