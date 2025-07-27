اليونان تكافح حرائق الغابات في أنحاء البلاد وتخلي بعض القرى

وسُمع دوي انفجارات في حين غطت سحب ضخمة من الدخان قرية دروسوبيي الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمالي أثينا حيث توجد مصانع تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.
وألقت طائرات مروحية المياه ويكافح رجال الإطفاء النيران بمساعدة 26 مركبة وطائرتين.
وذكرت قناة (إي.آر.تي) التلفزيونية أن النيران اشتعلت في منزلين، في حين طلبت السلطات من سكان قرية كريونيري القريبة المغادرة باتجاه أثينا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن من المتوقع وصول درجات الحرارة في البلاد إلى 44 درجة مئوية اليوم.
وفي جزيرة إيفيا، انتشر 115 رجل إطفاء و24 مركبة لإطفاء الحرائق، بمساعدة 6 طائرات و7 طائرات مروحية، لكن الرياح القوية تعرقل جهودهم.
وطُلب من سكان منطقة تريادا في الجزيرة أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال احتاجوا إلى المغادرة.
وحريق إيفيا هو الأحدث في سلسلة من حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية والظروف المناخية الجافة هذا الشهر.
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