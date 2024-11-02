اليونسكو: جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير

ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قولها إنه “في عامي 2022 و2023، قُتل صحفي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه”.
وذكر التقرير أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 تُعتبر بلا حل.
وفي مواجهة “معدل الإفلات من العقاب” هذا المرتفع جدا، دعت اليونسكو الدول إلى “زيادة جهودها في شكل كبير”.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 “سجلت دولة فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحفيا هناك”. وتم قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونسكو عام 2011.
وبشكل عام، لفت التقرير إلى “زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات”.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالتزام الملاجئ
-
جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات
-
مسؤولون أمريكيون يحددون كم من الوقت ستصمد قوات كييف
-
البنتاغون ينشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط
-
البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء هجوم إيراني محتمل على إسرائيل
-
بري يعلن فشل المبادرة الأمريكية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل
-
ترامب يضع الأساس للطعن في نتائج انتخابات 2024 في حالة الخسارة