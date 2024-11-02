 
السبت 2024-11-02 10:15 ص
 

اليونسكو: جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير

المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي
المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي
السبت، 02-11-2024 08:53 ص
الوكيل الإخباري-  قالت اليونسكو السبت إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.اضافة اعلان


ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قولها إنه “في عامي 2022 و2023، قُتل صحفي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه”.

وذكر التقرير أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 تُعتبر بلا حل.

وفي مواجهة “معدل الإفلات من العقاب” هذا المرتفع جدا، دعت اليونسكو الدول إلى “زيادة جهودها في شكل كبير”.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 “سجلت دولة فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحفيا هناك”. وتم قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونسكو عام 2011.

وبشكل عام، لفت التقرير إلى “زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات”.

وكالات
 
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