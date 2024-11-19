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اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل في شهرين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 09:40 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان، في غضون شهرين تقريبا منذ بدء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمعدل "أكثر من ثلاثة أطفال يوميا".

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قال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر ، في تصريح صحفي: "رغم استشهاد أكثر من 200 طفل في أقل من شهرين، إلا أن اتجاها مقلقا يظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا التصعيد".


وأضاف إلدر يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال كما حدث في قطاع غزة، وأن يتحول ما لا يمكن تقبله، إلى أمر مقبول، منددا بما اعتبره تطبيع صامت مع الرعب.

 
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