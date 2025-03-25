اليونيسف: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن 50 بالمئة من أطفال اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وهي نسبة لا مثيل لها تقريبا في العالم.

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وأضافت أن الكارثة التي يواجهها اليمن "ليست طبيعية، بل من صنع الإنسان"، مؤكدة أن أكثر من عقد من الصراع دمر اقتصاد البلاد ونظام الرعاية الصحية والبنية التحتية.



وقال ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، في حديثه من مدينة صنعاء للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن طفلا من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية في اليمن، وهي "إحصائية لا مثيل لها تقريبا في جميع أنحاء العالم"، ومن بينهم أكثر من 540 ألف فتاة وفتى يعانون من سوء التغذية الشديد والحاد، "وهي حالة مؤلمة ومهددة للحياة ويمكن الوقاية منها تماما".