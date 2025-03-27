الخميس 2025-03-27 12:53 ص
 

اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية
عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية
 
الخميس، 27-03-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت اليونيسف، الأربعاء، من أن قرابة 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك المستمرة حول مدينة مطوقة في إقليم دارفور السوداني، متحدثة عن "جحيم" يعيشه هؤلاء بسبب أعمال العنف وسوء التغذية الشامل.اضافة اعلان


وقال ممثل الوكالة الأممية في السودان شيلدون ييت "لا يمكننا أن نغض النظر عن هذا الجحيم على الأرض".

وأضاف "نقدر أن 825 ألف طفل محاصرون في سياق كارثة متنامية داخل الفاشر وحولها"، في إشارة إلى عاصمة شمال دارفور في غرب البلاد.

ويشكل هؤلاء الأطفال نصف المحاصرين في الفاشر والذين يقدر عددهم بـ900 الف شخص، إضافة إلى 750 ألف نازح في مخيم زمزم المجاور والذي يعاني المجاعة.

وأكدت اليونيسف أن "كل الطرق مغلقة"، وانعدام الأمن يجعل إيصال المساعدات الإنسانية والسلع "شبه مستحيل"، ما يؤدي إلى نقص يثير القلق "في المياه والطعام والأدوية والمواد الغذائية".
 
gnews

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