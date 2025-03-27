اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور

12:45 ص

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الوكيل الإخباري- حذرت اليونيسف، الأربعاء، من أن قرابة 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك المستمرة حول مدينة مطوقة في إقليم دارفور السوداني، متحدثة عن "جحيم" يعيشه هؤلاء بسبب أعمال العنف وسوء التغذية الشامل. اضافة اعلان





وقال ممثل الوكالة الأممية في السودان شيلدون ييت "لا يمكننا أن نغض النظر عن هذا الجحيم على الأرض".



وأضاف "نقدر أن 825 ألف طفل محاصرون في سياق كارثة متنامية داخل الفاشر وحولها"، في إشارة إلى عاصمة شمال دارفور في غرب البلاد.



ويشكل هؤلاء الأطفال نصف المحاصرين في الفاشر والذين يقدر عددهم بـ900 الف شخص، إضافة إلى 750 ألف نازح في مخيم زمزم المجاور والذي يعاني المجاعة.



وأكدت اليونيسف أن "كل الطرق مغلقة"، وانعدام الأمن يجعل إيصال المساعدات الإنسانية والسلع "شبه مستحيل"، ما يؤدي إلى نقص يثير القلق "في المياه والطعام والأدوية والمواد الغذائية".