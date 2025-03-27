اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور

وقال ممثل الوكالة الأممية في السودان شيلدون ييت "لا يمكننا أن نغض النظر عن هذا الجحيم على الأرض".
وأضاف "نقدر أن 825 ألف طفل محاصرون في سياق كارثة متنامية داخل الفاشر وحولها"، في إشارة إلى عاصمة شمال دارفور في غرب البلاد.
ويشكل هؤلاء الأطفال نصف المحاصرين في الفاشر والذين يقدر عددهم بـ900 الف شخص، إضافة إلى 750 ألف نازح في مخيم زمزم المجاور والذي يعاني المجاعة.
وأكدت اليونيسف أن "كل الطرق مغلقة"، وانعدام الأمن يجعل إيصال المساعدات الإنسانية والسلع "شبه مستحيل"، ما يؤدي إلى نقص يثير القلق "في المياه والطعام والأدوية والمواد الغذائية".
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