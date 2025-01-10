اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الجمعة، من أن نحو 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان.

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وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قالت مسؤولة الاتصال في "اليونيسيف" فرع السودان إيفا هيندز، في تصريحات صحفية، إنه من بين هذا العدد، يعاني نحو 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.



وكان تقييم مدعوم من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، أفاد بأن المجاعة باتت منتشرة في بعض مناطق السودان، مشيرة إلى توسع المجاعة في إقليم دارفور.