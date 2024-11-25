اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة قوات اليونيفيل، عن قلقها البالغ للإعتداءات على الجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل.

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