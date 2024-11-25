اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

وبحسب بيان لليونيفيل، اليوم الاثنين: فإن مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 والقانون الإنساني الدولي، والذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية”.
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