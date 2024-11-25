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اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

قوات اليونيفيل في لبنان
قوات اليونيفيل
الإثنين، 25-11-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قيادة قوات اليونيفيل، عن قلقها البالغ للإعتداءات على الجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل.

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وبحسب بيان لليونيفيل، اليوم الاثنين: فإن مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 والقانون الإنساني الدولي، والذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية”.

 
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