اليونيفيل: الهجوم على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة قوات "اليونيفيل"، أن أي هجوم متعمد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.

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