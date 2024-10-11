 
الجمعة 2024-10-11 05:25 م
 

اليونيفيل: الهجوم على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا

قوات اليونيفيل في لبنان
اليونيفيل
الجمعة، 11-10-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت قيادة قوات "اليونيفيل"، أن أي هجوم متعمد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701.

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وجاء في بيان لليونيفيل: "تعرض المقر العام لليونيفيل في الناقورة اليوم، لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وأصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة، وتم نقل أحد الجرحى إلى مستشفى في صور، بينما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة".

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