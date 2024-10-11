اليونيفيل: الهجوم على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا

وجاء في بيان لليونيفيل: "تعرض المقر العام لليونيفيل في الناقورة اليوم، لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وأصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة، وتم نقل أحد الجرحى إلى مستشفى في صور، بينما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة".
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