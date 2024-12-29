"اليونيفيل" تطالب الجيش الإسرائيلي ضمان حرية حركتها بجنوب لبنان

وأكدت أرديل أن سلامة جنود حفظ السلام "تشكل أولوية قصوى"،مشيرة إلى أنهم في اليونيفيل لن يقوموا بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري.
وذكّرت مسؤولة الإعلام في اليونيفيل، الجيش الإسرائيلي، بالتزاماته بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.
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