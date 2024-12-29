"اليونيفيل" تطالب الجيش الإسرائيلي ضمان حرية حركتها بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- -أعلنت مديرة مكتب الإعلام لليونيفيل كانديس أرديل، إبلاغ الجيش الإسرائيلي بعدم إمكانية ضمان سلامة عناصر حفظ السلام في محيط الطيبة جنوبي لبنان وأن الدوريات تتجنب السير في تلك المنطقة.

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وأكدت أرديل أن سلامة جنود حفظ السلام "تشكل أولوية قصوى"،مشيرة إلى أنهم في اليونيفيل لن يقوموا بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري.