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"اليونيفيل" تطالب الجيش الإسرائيلي ضمان حرية حركتها بجنوب لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
الأحد، 29-12-2024 11:42 م

الوكيل الإخباري-   -أعلنت مديرة مكتب الإعلام لليونيفيل كانديس أرديل، إبلاغ الجيش الإسرائيلي بعدم إمكانية ضمان سلامة عناصر حفظ السلام في محيط الطيبة جنوبي لبنان وأن الدوريات تتجنب السير في تلك المنطقة.

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وأكدت أرديل أن سلامة جنود حفظ السلام "تشكل أولوية قصوى"،مشيرة إلى أنهم في اليونيفيل لن يقوموا بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري.


وذكّرت مسؤولة الإعلام في اليونيفيل، الجيش الإسرائيلي، بالتزاماته بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

 
gnews

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