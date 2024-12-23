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اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان

يونيفيل
يونيفيل
الإثنين، 23-12-2024 11:59 م
الوكيل الإخباري-   حضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان بعد شهر تقريبا من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ.اضافة اعلان


وجاء في بيان "تحثّ اليونيفيل بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه".

كما "تدعو اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقّف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حاليا".
 
gnews

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