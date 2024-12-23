اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان

وجاء في بيان "تحثّ اليونيفيل بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه".
كما "تدعو اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقّف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حاليا".
-
أخبار متعلقة
-
كاتس: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
-
إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف
-
دمشق.. مقتل عنصر بالنظام السابق متورط بعدة جرائم بكمين
-
قناة إسرائيلية: كاتس يعترف لأول مرة بالمسؤولية عن اغتيال هنية
-
أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا
-
شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان
-
الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا
-
الجيش الإسرائيلي يعثر على حطام مروحية سقطت في سوريا قبل 50 عاما