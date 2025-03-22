اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل، بعد إطلاق الصواريخ حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا، مما أسفر عن رد فوري من الجيش الإسرائيلي".
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