اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عن قلقها العميق إزاء احتمالية تصاعد العنف، وذلك بعد رصد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في محيط بلدة المطلة.

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