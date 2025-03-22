السبت 2025-03-22 05:03 م
 

اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 22-03-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-    أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" عن قلقها العميق إزاء احتمالية تصاعد العنف، وذلك بعد رصد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في محيط بلدة المطلة.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل، بعد إطلاق الصواريخ حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا، مما أسفر عن رد فوري من الجيش الإسرائيلي".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاحد

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات

خلال لقائه متقاعدين عسكريين وممثلين عن عشيرة الحمادنة

أخبار محلية العيسوي: الملك يرسم المستقبل بثبات الموقف ووضوح الرؤية

وزارة المياه

أخبار محلية وزارة المياه: مخزون مائي متواضع جدا في السدود

ر

المرأة والجمال كيف تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان رغم قلة النوم؟

الأمن في غزة يحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن تموينية

فلسطين 3 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة

أرشيفية

عربي ودولي اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان

رر

تكنولوجيا لمستخدمي "أدوبي".. تحديث جديد متطور جداً



 
 





الأكثر مشاهدة