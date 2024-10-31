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"اليونيفيل": تم استهدافنا أكثر من 50 مرة خلال أكتوبر

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قوات اليونيفيل
الخميس، 31-10-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي بأن القوة الدولية تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في أكتوبر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس، عن تيننتي قوله إن القوة الدولية استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري "مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني وسبعة منها متعمدة من قبل إسرائيل".

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وكشفت الوكالة عن تدمير مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في غارة إسرائيلية على بلدة جباع ليلا، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار عند منتصف الليل على مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح الكائن وسط ساحة بلدة جباع ودمرته".


وأدت الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في النبطية بالجنوب منتصف الليل، إلى ارتقاء 3 أشخاص وتدمير منزل وفق الوكالة اللبنانية.

 
gnews

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