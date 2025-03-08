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اليونيفيل: ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
 
السبت، 08-03-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قوات اليونيفيل أنها تراقب جميع الانتهاكات في جنوب لبنان وتبلغ عنها بحيادية وتتواصل مع الأطراف لمنع سوء الفهم وتجنب التصعيد غير المقصود، بموجب القرار 1701.

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وأشارت في بيان، اليوم السبت، " إلى أنّ حفظة السلام في اليونيفيل، القادمين من حوالى 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".


وأضافت" نحن ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، ونعمل معه لتسهيل المهام الإنسانية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومساعدة النازحين".

 
 
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