اليونيفيل: ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات اليونيفيل أنها تراقب جميع الانتهاكات في جنوب لبنان وتبلغ عنها بحيادية وتتواصل مع الأطراف لمنع سوء الفهم وتجنب التصعيد غير المقصود، بموجب القرار 1701.

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وأشارت في بيان، اليوم السبت، " إلى أنّ حفظة السلام في اليونيفيل، القادمين من حوالى 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".