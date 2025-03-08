اليونيفيل: ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

وأشارت في بيان، اليوم السبت، " إلى أنّ حفظة السلام في اليونيفيل، القادمين من حوالى 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".
وأضافت" نحن ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، ونعمل معه لتسهيل المهام الإنسانية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومساعدة النازحين".
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