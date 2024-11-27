اليونيفيل: نرحب بإعلان وقف الأعمال العدائية

الوكيل الإخباري- رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بإعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد الالتزام بالقرار الأممي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام.

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وقالت "جنودنا في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701".