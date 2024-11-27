اليونيفيل: نرحب بإعلان وقف الأعمال العدائية

وقالت "جنودنا في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701".
وبينت "سنواصل أداء المهام المنوطة بنا وبدأنا في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد".
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