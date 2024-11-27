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اليونيفيل: نرحب بإعلان وقف الأعمال العدائية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 07:01 م

الوكيل الإخباري-   رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)  بإعلان وقف الأعمال العدائية وتأكيد الالتزام بالقرار الأممي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام.

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وقالت "جنودنا في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701".


وبينت "سنواصل أداء المهام المنوطة بنا وبدأنا في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد".

 
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