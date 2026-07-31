اليونيفيل: 80 انتهاكا إسرائيليا للمجال الجوي اللبناني خلال 3 أيام

وسجل حفظة السلام التابعون للبعثة 80 انتهاكا جويا – خلال الأيام الثلاثة الماضية – وفقا لما أفاد به نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي.
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