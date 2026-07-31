اليونيفيل: 80 انتهاكا إسرائيليا للمجال الجوي اللبناني خلال 3 أيام

الوكيل الإخباري- ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها تواصل رصد انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، باستخدام طائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، إلى جانب أنشطة عسكرية برية في جنوب لبنان.

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