الجمعة 2026-07-31 09:53 ص

اليونيفيل: 80 انتهاكا إسرائيليا للمجال الجوي اللبناني خلال 3 أيام

قوات اليونيفيل جنوب لبنان
اليونيفيل
 
الجمعة، 31-07-2026 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها تواصل رصد انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، باستخدام طائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، إلى جانب أنشطة عسكرية برية في جنوب لبنان.

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وسجل حفظة السلام التابعون للبعثة 80 انتهاكا جويا – خلال الأيام الثلاثة الماضية – وفقا لما أفاد به نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي.

 
 


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