الأحد 2025-11-16 02:01 م
 

انتخابات رئاسية في تشيلي واهتمام الناخبين يراوح بين الجريمة والهجرة

مركز اقتراع
الأحد، 16-11-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع الأحد، في انتخابات تهيمن عليها قضايا الجريمة والهجرة، مع أفضلية لمرشحة يسارية وآخر من اليمين المتطرف للتقدم إلى الدورة الثانية.اضافة اعلان


وعلى مدى العقد المنصرم، شهدت تشيلي التي تعد من أكثر دول أميركا اللاتينية أمانا، ارتفاعا حادا في جرائم القتل والخطف والابتزاز، ما يثير الذعر والقلق لدى السكان.

وتظهر استطلاعات الرأي أن جانيت خارا، وهي شيوعية تبلغ 51 عاما وتعتبر المرشحة الأبرز لليسار، ستفوز في الدورة الأولى. لكن الاستطلاعات تعطي مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنتونيو كاست الأفضلية في الدورة الثانية الحاسمة في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت جاكلين روز (56 عاما) المؤيدة لكاست خلال آخر تجمع انتخابي له في سانتياغو هذا الأسبوع "نحتاج إلى شخص يعتمد (في سياسته) قبضة من حديد".

ووعد كاست مؤيديه بأن "الثالثة (ستكون) ثابتة"، بعدما خاض الانتخابات الرئاسية مرة أولى عام 2017، وفي 2021 حين خسر أمام غابريال بوريتش.
 
 
