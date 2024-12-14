انتخابات رئاسية في جورجيا والمرشح الوحيد لاعب سابق لكرة القدم

الوكيل الإخباري- ينتخب برلمان جورجيا اليوم السبت الرئيس السادس للبلاد وسط رفض المعارضة والرئيسة المنتهية ولايتها سالمويه زورابيشفيلي للاعتراف بشرعية عملية الانتخاب هذه.



ولأول مرة لا يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل خلال اجتماع هيئة مكونة من 300 ناخب، تضم 150 نائبا من برلمان جورجيا، و21 نائبا من المجلس الأعلى لأجاريا (منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب غرب البلاد)، و20 ممثلا عن المجلس الأعلى لأبخازيا (التي لا تزال جورجيا تعتبرها جزءا منها)، إضافة إلى 109 نواب من هيئات السلطات البلدية في مختلف مناطق البلاد.



ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الجورجية نتائج الانتخابات بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جورجيا.



وسيتم انتخاب رئيس جورجيا لولاية من خمس سنوات، ومن المقرر أن يجري تنصيب رئيس الدولة الجديد في 29 ديسمبر الحالي.



وتقاطع المعارضة هذه الانتخابات، كما تقاطع عمل البرلمان بشكل عام، لذا ليس هناك إلا مرشحا واحدا للرئاسة رشحه حزب "الحلم الجورجي" الحاكم وهو عضو في البرلمان ولاعب سابق لكرة القدم ميخائيل كافيلاشفيلي.



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