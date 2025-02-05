 
الأربعاء 2025-02-05 10:39 ص
 

انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة

ل
أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري- تستعد غرينلاند التي أصبحت محط أنظار العالم مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في السيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 11 مارس.

وفي جلسة برلمانية عقدت أمس الثلاثاء في العاصمة نوك، صوت أعضاء البرلمان لصالح مقترح رئيس الوزراء موتي إيغيدي تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل، إلى منتصف مارس.

اضافة اعلان


وفي منشور على موقع "فيسبوك"، أكد إيغيدي أن الوضع الحالي يحمل طابعا استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، قائلا: "نحن نعيش في فترة خطيرة لم يسبق لها مثيل في بلادنا".


رغم أن القوانين الانتخابية تنص عادة على فترة لا تقل عن ستة أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، إلا أن إيغيدي برر القرار بضرورة الاستجابة للظروف السياسية والأمنية الحالية.


RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط بعد تداولات متقلبة

لغع

أخبار الشركات زين تطلق منصّتها الرقمية للإبداع (ZINC.JO)

نتت

طب وصحة أفضل نظام غذائي للحفاظ على الرشاقة بعد سن الأربعين

ا

أخبار محلية الأوقاف تعلن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي الخميس

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تحول 3931 شكوى عمالية للقضاء .. تقرير

ت

طب وصحة مكملات غذائية يجب أن تتجنب تناولها معا لتفادي التفاعلات السلبية

دورية الأمن العام

أخبار محلية إلقاء القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام

أرشيفية

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى



 




الأكثر مشاهدة