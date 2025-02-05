انتخابات مبكرة في غرينلاند بعد تصريحات ترامب الجدلية حول الجزيرة

الوكيل الإخباري- تستعد غرينلاند التي أصبحت محط أنظار العالم مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في السيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 11 مارس.



وفي جلسة برلمانية عقدت أمس الثلاثاء في العاصمة نوك، صوت أعضاء البرلمان لصالح مقترح رئيس الوزراء موتي إيغيدي تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل، إلى منتصف مارس.

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وفي منشور على موقع "فيسبوك"، أكد إيغيدي أن الوضع الحالي يحمل طابعا استثنائيا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، قائلا: "نحن نعيش في فترة خطيرة لم يسبق لها مثيل في بلادنا".



رغم أن القوانين الانتخابية تنص عادة على فترة لا تقل عن ستة أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، إلا أن إيغيدي برر القرار بضرورة الاستجابة للظروف السياسية والأمنية الحالية.