انتخاب الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا

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الوكيل الإخباري- أعلن الفاتيكان، الخميس، أن الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست أصبح أول بابا يتحدر من الولايات المتحدة وقد اتخذ له اسم ليون الرابع عشر. اضافة اعلان





والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بانه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.