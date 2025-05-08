الخميس 2025-05-08 10:00 م
 

انتخاب الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا

البابا المنتخب ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست
البابا المنتخب ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست
 
الخميس، 08-05-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الفاتيكان، الخميس، أن الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست أصبح أول بابا يتحدر من الولايات المتحدة وقد اتخذ له اسم ليون الرابع عشر.اضافة اعلان


والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بانه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.
 
gnews

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