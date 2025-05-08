انتخاب الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا

والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بانه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.
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