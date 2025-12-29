انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي

05:33 م

الوكيل الإخباري- انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب في دورته السادسة. اضافة اعلان





وذكرت الدائرة اﻹعلامية للمجلس في بيان صحفي بأن الحلبوسي حصل على 208 أصوات ليفوز بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي في دورته السادسة.



