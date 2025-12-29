انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي

وذكرت الدائرة اﻹعلامية للمجلس في بيان صحفي بأن الحلبوسي حصل على 208 أصوات ليفوز بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي في دورته السادسة.
