الإثنين 2026-02-23 04:25 ص

انتخاب كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كيم جونغ
 
الإثنين، 23-02-2026 03:50 ص

الوكيل الإخباري-   انتُخب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما لحزب العمال الحاكم في البلاد، وفق ما أفاد الإثنين الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن القرار اتّخذ الأحد "بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع" في المؤتمر التاسع للحزب.

 
 


