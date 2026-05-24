الأحد 2026-05-24 08:09 ص

انتشار أمني مكثف حول البيت الأبيض بعد عملية إطلاق نار

الأحد، 24-05-2026 05:41 ص
الوكيل الإخباري-   انتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت بعد عملية إطلاق نار.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني مراسل وكالة فرانس برس من دخول المنطقة.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) السبت وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن، ما أدى إلى انتشار أمني كبير في المنطقة.

وكتب كاش باتيل على إكس أن عناصر من "مكتب التحقيقات الفدرالي في مكان الحادثة ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية الذي تدخل بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض".

وقال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة إكس إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

وكانت مراسلة قناة "إيه بي سي نيوز" سيلينا وانغ تسجل مقطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي عندما حصل إطلاق النار وقد تمكّنت من تسجيل الأصوات الناجمة عنه.

وقالت على إكس "بدا كأنه عشرات الطلقات النارية".
 
 


يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

