انتشال جثة نصر الله.. وسبب الوفاة صدمة

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي وآخر أمني، الأحد، أنّه تم انتشال جثة الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة.

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ولم يذكر بيان حزب الله لتأكيد اغتيال نصر الله السبت كيف أُغتيل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.



ومنذ السبت استهدف جيش الاحتلال "مئات الأهداف (...) لحزب الله في لبنان".