انتشال جثة نصر الله.. وسبب الوفاة صدمة

ولم يذكر بيان حزب الله لتأكيد اغتيال نصر الله السبت كيف أُغتيل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.
ومنذ السبت استهدف جيش الاحتلال "مئات الأهداف (...) لحزب الله في لبنان".
وأكّد حزب الله، السبت اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.
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