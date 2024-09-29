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انتشال جثة نصر الله.. وسبب الوفاة صدمة

حسن نصر الله
حسن نصر الله
الأحد، 29-09-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي وآخر أمني، الأحد، أنّه تم انتشال جثة الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة.

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ولم يذكر بيان حزب الله لتأكيد اغتيال نصر الله السبت كيف أُغتيل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.


ومنذ السبت استهدف جيش الاحتلال "مئات الأهداف (...) لحزب الله في لبنان".


وأكّد حزب الله، السبت اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب.


 
gnews

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