انتقادات بعد تطبيق قانون الهجرة على مواطن مولود في أمريكا

وذكرت وسائل إعلام من بينها Florida Phoenix أن خوان كارلوس لوبيز-غوميز، البالغ من العمر 20 عاما والمولود في الولايات المتحدة، اعتقل يوم الأربعاء من قبل دورية الطرق السريعة في فلوريدا، ووجهت إليه تهمة الدخول غير القانوني إلى الولاية بصفته "مهاجرا غير مصرح له"، وذلك بموجب قانون تم تعليقه مؤقتا من قبل أحد القضاة.
وأكدت قاضية مقاطعة ليون، لاشون ريغانز، يوم الخميس، أنه رغم إسقاط التهمة الموجهة إلى لوبيز-غوميز، فإنها لا تملك صلاحية الإفراج عنه، لأن إدارة الهجرة والجمارك طلبت من سجن المقاطعة الاستمرار في احتجازه.
وقد فحصت القاضية بنفسها شهادة ميلاده، التي لوح بها أحد المؤيدين خلال جلسة المحكمة، وقالت: "من خلال النظر إلى الوثيقة ولمسها ورفعها نحو الضوء، يمكن للمحكمة أن ترى بوضوح العلامة المائية، مما يؤكد أنها شهادة أصلية".
وكان لوبيز-غوميز قد أوقف أثناء توجهه من ولاية جورجيا إلى فلوريدا من قبل شرطي تابع لدورية الطرق السريعة، حيث اعتبر مخالفا للقانون الذي وقّه حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، في وقت سابق. ويجرّم القانون دخول المهاجرين غير الموثقين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما إلى الولاية، في حال تجنبهم الفحص أو التفتيش من قبل مسؤولي الهجرة.
وأشارت Florida Phoenix إلى أن لوبيز-غوميز ولد في ولاية جورجيا، وأن لغته الأم هي تسوتزيل (Tzotzil)، وهي لغة أصلية من لغات المايا.
وبدت والدته منهارة خلال حضورها جلسة محاكمة افتراضية لابنها، حيث قالت: "كنت أريد أن أقول لهم: إلى أين تأخذونه؟ إنه من هنا". وأضافت: "شعرت بعجز كبير. لم أستطع فعل شيء. أنا يائسة لإخراج ابني من هناك".
ونظمت احتجاجات أمام سجن مقاطعة ليون تضامنا مع الشاب المعتقل، حيث طالب المحتجون بالإفراج عنه فورا. وقد أطلق سراح لوبيز-غوميز مساء الخميس، وتم لم شمله بوالدته، حسب ما أوردته Florida Phoenix.
روسيا اليوم
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