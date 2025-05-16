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انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا.. وجولة جديدة "ممكنة"

إسطنبول استضافت المفاوضات
إسطنبول استضافت المفاوضات
 
الجمعة، 16-05-2025 04:44 م
الوكيل الإخباري-   انتهى الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، الجمعة، بعد حوالى ساعة و40 دقيقة على انطلاق المباحثات، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.اضافة اعلان


والاجتماع هو المباشر الأول الذي يعقد بين الروس والأوكرانيين منذ عام 2022.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في المحادثات، وفقا لمكتبه، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين.

وقال مسؤول أوكراني إن جولة جديدة من المباحثات مع روسيا "ممكنة، لكنها ليست مقررة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى "رد فعل قوي" من الأسرة الدولية، في حال فشلت المباحثات مع موسكو في إسطنبول، منددا بتغيب نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن هذه المفاوضات.

وقال زيلينسكي في العاصمة الألبانية تيرانا: "إذا تبين أن الوفد الروسي لم يحضر إلا للمظاهر وليس في وسعه التوصل إلى أي نتيجة، فلا بد للجميع من أن يرد".

وشدد على ضرورة "رد فعل قوي، عقوبات" منددا بعدم حضور بوتين إلى تركيا "لأنه شعر بالخوف".

وتبدو الآمال في تحقيق تقدم كبير في هذه المحادثات ضئيلة، في غياب الرئيسين الأوكراني الذي كان في تركيا الخميس، والروسي.

وسافر زيلينسكي إلى تركيا، لكنه قال إنه لن يحضر المحادثات، بعدما امتنع نظيره الروسي عن تلبية دعوته لعقد لقاء مباشر في إسطنبول.

سكاي نيوز
 
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