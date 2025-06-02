الإثنين 2025-06-02 06:20 م
 

انتهاء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

الجيش الروسي
الجيش الروسي
 
الإثنين، 02-06-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-   انتهت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني بوساطة تركية في إسطنبول، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كيسيلي: "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي". واستمرت المحادثات أكثر من ساعة بقليل.
 
gnews

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