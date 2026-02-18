انتهاء اليوم الأول من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

الوكيل الإخباري- انتهى اليوم الأول من مباحثات تستمر يومين بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أميركية في جنيف، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر مقرّب من الوفد الروسي، واصفا الاجتماعات بأنها "متوترة جدا".

وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته "هذا كل شيء لليوم" مؤكدا أن الاجتماعات ستُستأنف الأربعاء.