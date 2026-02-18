الأربعاء 2026-02-18 01:48 ص

انتهاء اليوم الأول من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

الجيش الروسي في شرق أوكرانيا
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-02-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   انتهى اليوم الأول من مباحثات تستمر يومين بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أميركية في جنيف، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر مقرّب من الوفد الروسي، واصفا الاجتماعات بأنها "متوترة جدا".

وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته "هذا كل شيء لليوم" مؤكدا أن الاجتماعات ستُستأنف الأربعاء.


وقال المصدر لصحفيين، إن المباحثات "كانت متوترة جدا. استمرت ست ساعات. وقد انتهت الآن. تم الاتفاق على مواصلتها غدا".

 
 


