الخميس 2026-04-16 08:06 ص

انخفاض أسعار الفنادق في أمريكا رغم زخم كأس العالم

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الغرف الفندقية في الولايات المتحدة خلال فترة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف، في مؤشر على ضعف الطلب مقارنة بالتوقعات، وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الإقبال الدولي.اضافة اعلان


وكانت التوقعات تشير إلى أن البطولة -التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك- ستساهم في إنعاش قطاع السياحة بعد تباطؤ العام الماضي، إلا أن مؤشرات الحجز لم تعكس حتى الآن هذا الزخم.

وأشار عاملون في القطاع إلى أن مبيعات تذاكر المباريات -التي تجاوزت مليوني تذكرة- لم تترجم إلى حجوزات فندقية بمستويات تتناسب مع حدث بهذا الحجم، في ظل تردد عدد من المشجعين في السفر.
 
 


gnews

