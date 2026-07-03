انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 28.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 715 مليار دولار، في ظل استمرار تقلبات الأسواق المالية وإعادة تقييم قيمة الأصول الخارجية.

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