انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار
الجمعة، 03-07-2026
01:12 م
https://www.alwakeelnews.com/story/780299
الوكيل الإخباري-
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 28.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 715 مليار دولار، في ظل استمرار تقلبات الأسواق المالية وإعادة تقييم قيمة الأصول الخارجية.
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وأعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 28.6 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 715.2 مليار دولار، في ظل استمرار تقلبات الأسواق المالية وإعادة تقييم قيمة الأصول الخارجية.