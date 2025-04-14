انخفاض تعداد سكان اليابان إلى أدنى مستوى منذ عام 1950

وجاء في التقرير الإحصائي لوزارة الشؤون العامة اليابانية، اليوم الاثنين، أن عدد اليابانيين (بدون احتساب الأجانب المقيمين في البلاد) في انخفاض مستمر لمدة 14 عاما على التوالي.
ويبلغ إجمالي عدد اليابانيين (بدون احتساب الأجانب) 120.3 مليون نسمة، بانخفاض 898 ألفا بنسبة 0.74% مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأطفال من عمر 0 إلى 15 عاما بلغ 13.8 مليون نسمة فقط (11.2% من السكان)، وهو الأدنى على الإطلاق.
وتشكل الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما نسبة 59.6% من السكان (73.73 مليون نسمة)، مع انخفاض في كلا الفئتين.
في المقابل، ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بمقدار 17 ألفا خلال العام، ليصل إلى 36.24 مليون نسمة (29.3% من السكان)، وهو الأعلى على الإطلاق.
وذكرت وسائل إعلام أن معدل المواليد في اليابان عام 2024 انخفض إلى 721 ألفا، وهو الأدنى منذ عام 1899 (عندما بدأ تسجيل هذه البيانات).
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
السودان: العلاقات مع تركيا أخوية ودورها محوري بإعادة الإعمار
-
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
-
زيلينسكي يشكو نقص "باتريوت" وينتقد الإرادة الأمريكية
-
الدفاعات الروسية تسقط 52 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد
-
"أكسيوس": الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد تُعقد في روما
-
السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم "زمزم" في دارفور
-
القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
-
الصين تقترح إنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي