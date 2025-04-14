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انخفاض تعداد سكان اليابان إلى أدنى مستوى منذ عام 1950

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   تراجع تعداد سكان اليابان بمن فيهم الأجانب إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950 وسجل 123.8 مليون نسمة بانخفاض نسبته 0.44% عن العام الماضي، وبواقع 550 ألف نسمة.اضافة اعلان


وجاء في التقرير الإحصائي لوزارة الشؤون العامة اليابانية، اليوم الاثنين، أن عدد اليابانيين (بدون احتساب الأجانب المقيمين في البلاد) في انخفاض مستمر لمدة 14 عاما على التوالي.

ويبلغ إجمالي عدد اليابانيين (بدون احتساب الأجانب) 120.3 مليون نسمة، بانخفاض 898 ألفا بنسبة 0.74% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأطفال من عمر 0 إلى 15 عاما بلغ 13.8 مليون نسمة فقط (11.2% من السكان)، وهو الأدنى على الإطلاق.

وتشكل الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما نسبة 59.6% من السكان (73.73 مليون نسمة)، مع انخفاض في كلا الفئتين.

في المقابل، ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بمقدار 17 ألفا خلال العام، ليصل إلى 36.24 مليون نسمة (29.3% من السكان)، وهو الأعلى على الإطلاق.

وذكرت وسائل إعلام أن معدل المواليد في اليابان عام 2024 انخفض إلى 721 ألفا، وهو الأدنى منذ عام 1899 (عندما بدأ تسجيل هذه البيانات).

روسيا اليوم
 
gnews

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