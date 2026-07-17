انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار

12:38 م

الوكيل الإخباري- عبرت ثلاث سفن فقط مضيق هرمز أمس الخميس، وهو أدنى عدد يومي منذ أيار، وفقا لبيانات الشحن، في ظل توقف معظم السفن عن العبور أو عودتها من حيث أتت، عقب أحدث الهجمات التي شنتها طهران على السفن، واستئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران. اضافة اعلان





وتراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في أهم ممر ملاحي لنقل النفط والغاز في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.



وأظهرت بيانات كبلر حتى الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش الجمعة أن الناقلة (ميران) الخاضعة للعقوبات والمحملة بزيت الوقود، والسفينة (نوريتا) الصغيرة المحملة بغاز البترول المسال، خرجتا من المضيق أمس الخميس عبر مسار إيراني لكنهما توقفتا في خليج عمان، حيث الحصار الأمريكي.



وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة (أروليا) المحملة بزيت وقود عراقي والمستخدمة لتزويد السفن بالوقود في البحر، التفت للعودة إلى الخليج بعد ساعات من خروجها في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.



ويوم الأربعاء، عبرت 11 سفينة المضيق بما يشكل نسبة ضئيلة من المتوسط البالغ 125 سفينة كانت تعبر الممر المائي يوميا قبل الحرب.



ولم تمر ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس.



لكن ناقلتين عملاقتين ظهرتا على نظام إيه.آي.إس للتتبع خارج المضيق أمس الخميس، وتحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام.



وأظهرت البيانات أن الناقلة (كولومبيا بروسبيريتي) العملاقة المحملة بخام سعودي تتجه إلى أوكيناوا في اليابان، وتتجه الناقلة (كوستاريكا بروسبيريتي) التي تحمل خام البصرة المتوسط العراقي إلى تركيا.



وأشارت قاعدة بيانات شركة كبلر إلى أن ناقلتي النفط عبرتا المضيق في 13 يوليو تموز، بينما قدرت شركة ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي أنهما غادرتا في 14 تموز.



وقالت أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية أن العراق أوقف عمليات تحميل النفط لفترة وجيزة أمس الخميس بعد أن أصابت طائرة مسيرة ناقلة نفط عند رصيف البصرة، قبل استئنافها لاحقا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الخميس أنه لن يسمح بتصدير النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.





