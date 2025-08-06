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انخفاض قياسي في عدد سكان اليابان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري- انخفض عدد سكان اليابان بنحو 900 ألف نسمة مسجلا بذلك تراجعا قياسيا للعام السادس عشر على التوالي.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن عدد سكان اليابان انخفض بنحو 908 آلاف نسمة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 120,653,227 نسمة، مسجلا بذلك انخفاضا للعام السادس عشر على التوالي.

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وتأتي هذه الأرقام الأخيرة في الوقت الذي يواصل فيه صانعو السياسات جهودهم لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد والانكماش السكاني الإقليمي.


وأظهر مسح ديموغرافي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، بلغ عدد السكان، بمن فيهم المقيمون الأجانب، 124,330,690 نسمة، بانخفاض قدره حوالي 554 ألف نسمة.


بينما انخفضت أعداد اليابانيين، استمر إجمالي عدد المقيمين الأجانب في الارتفاع، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 3,677,463 شخصا منذ إدراجهم في مسح عام 2013.

 

وارتفع عددهم بمقدار 354,089، أي بنسبة 10.65%.


وحسب المحافظات، شهدت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى الشمال، أكبر زيادة في عدد المقيمين الأجانب بنسبة 19.57%.


ويبلغ عدد المقيمين الأجانب في سن العمل حوالي 85.77%، حيث يعمل الكثير منهم على سد النقص في العمالة الناتج عن انخفاض عدد السكان الأصليين.

 

RT

 
 
gnews

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