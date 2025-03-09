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اندلاع حرائق كبيرة في نيويورك

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 09-03-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-  اندلعت حرائق غابات في مدينة لونغ آيلاند في نيويورك مساء أمس، حيث ساهمت الرياح القوية في تسارع انتشارها، وفقًا لما أفادت به الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وشملت المنطقة المتأثرة بخطر الحرائق، جنوب شرق ولاية نيويورك، وشمال نيوجيرسي، وجنوب كونيتيكت، ولونغ آيلاند، وجميع أحياء مدينة نيويورك الخمس. ولم ينتج عن الحرائق خسائر في الأرواح، إلا أن هناك بعض الإصابات.

قال رئيس مقاطعة سوفولك في مؤتمر صحفي إن المقاطعة شهدت أربعة حرائق غابات، تم السيطرة بالكامل على ثلاثة منها، بينما لا يزال الحريق الرابع في ويستهامبتون مستمرًا بنسبة احتواء تصل إلى 50 بالمئة، موضحًا أن أكبر هذه الحرائق يمتد لمسافة ميلين ويصل عرضه إلى أكثر من ميلين.

حذرت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في بيان خاص من أن العوامل الجوية في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند، بما في ذلك مزيج من "الرطوبة النسبية المنخفضة التي تصل إلى 30 بالمئة والرياح الشمالية الغربية القوية التي تهب بسرعة 30 إلى 35 ميلًا في الساعة"، ساهمت في تسريع انتشار الحرائق.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ في مقاطعة سوفولك في لونغ آيلاند بسبب حرائق الغابات، مؤكدة في بيان منفصل أنها قدمت للمدير التنفيذي لمقاطعة سوفولك "كافة الموارد والدعم الذي يحتاجه".

وأضافت أن أطقم الطائرات المروحية التابعة للحرس الوطني في نيويورك تم تكليفها لدعم رجال الإطفاء على الأرض، في حين قامت وكالات الولاية بالاستجابة لحرائق الغابات.

بترا
 
 
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