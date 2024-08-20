اندلاع حريقين بالجولان وسهل الحولة بعد القصف الأخير

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن "فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة له تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت شمالي البلاد جراء سقوط المقذوفات الصاروخية القادمة من لبنان".
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