اندلاع حريقين بالجولان وسهل الحولة بعد القصف الأخير

الوكيل الإخباري- أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية اندلاع حريقين في الجولان السوري المحتل وسهل الحولة، إثر دفعة ثانية من الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان.

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