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اندلاع حريقين بالجولان وسهل الحولة بعد القصف الأخير

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق
الثلاثاء، 20-08-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري- أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية اندلاع حريقين في الجولان السوري المحتل وسهل الحولة، إثر دفعة ثانية من الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان.

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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن "فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة له تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت شمالي البلاد جراء سقوط المقذوفات الصاروخية القادمة من لبنان".

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