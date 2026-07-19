اندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه في الكويت والتصدي لهجمات إيرانية

الوكيل الإخباري- قالت السلطات الكويتية، الأحد، إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية خلال يومين، مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيشان الكويتي والبحريني التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت على منصة إكس أنه «نتيجة للعدوان الإيراني الآثم، تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه، للمرة الثانية خلال يومين، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة».