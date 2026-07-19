اندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه في الكويت والتصدي لهجمات إيرانية

وجاء في بيان نشرته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت على منصة إكس أنه «نتيجة للعدوان الإيراني الآثم، تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه، للمرة الثانية خلال يومين، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة».
وكان الجيش الكويتي قد أعلن، في بيان نشره على منصة «إكس»، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني.
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