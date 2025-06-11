الأربعاء 2025-06-11 11:29 م
 

اندلاع حريق في مكتب التجنيد العسكري بمدينة خاركوف الأوكرانية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
الأربعاء، 11-06-2025 10:13 م

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية باندلاع النيران في مبنى مكتب التجنيد العسكري في منطقة نوفوبافارسكي في مدينة خاركوف الأوكرانية.

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وأشارت إلى أنه لم تكن هناك هجمات جوية في هذه المنطقة.

ولم تصدر أي تصريحات من جهات رسمية حول هذا الموضوع حتى الآن.

وذكرت قناة "آر بي كا-أوكرانيا" نقلا عن مصدر أن الحريق اندلع بسبب صاعقة.

 
gnews

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