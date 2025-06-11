اندلاع حريق في مكتب التجنيد العسكري بمدينة خاركوف الأوكرانية

ولم تصدر أي تصريحات من جهات رسمية حول هذا الموضوع حتى الآن.
وذكرت قناة "آر بي كا-أوكرانيا" نقلا عن مصدر أن الحريق اندلع بسبب صاعقة.
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