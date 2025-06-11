اندلاع حريق في مكتب التجنيد العسكري بمدينة خاركوف الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية باندلاع النيران في مبنى مكتب التجنيد العسكري في منطقة نوفوبافارسكي في مدينة خاركوف الأوكرانية.

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