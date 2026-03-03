اندلاع حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي بعد هجوم بطائرة مسيرة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن شهود عيان، باندلاع حريق قرب مقر القنصلية الأمريكية في دبي، عقب هجوم بطائرة مسيرة يعتقد أنه إيراني.

اضافة اعلان