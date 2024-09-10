 
الثلاثاء 2024-09-10 10:46 ص
 
 

انذار بشأن طقس مكة المكرمة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   رفع المركز الوطني للأرصاد السعودي اليوم الثلاثاء  انذار من الدرجة الصفراء  بشأن طقس مكة المكرمة .

اضافة اعلان

 

وحذر المركز السعودي من خطر تدني الرؤية الافقية  ورياح نشطة وصواعق رعدية على مناطق في المدينة .

 

كما توقع المركز سقوط امطار على مناطق في مكة المكرمة 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

تصوير: نادر ابو حية

خاص بالوكيل "مستقلة الانتخاب": معان والبادية الأعلى تصويتا.. وكسل في دوائر عمان وإربد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية أسماء- ترقيات في وزارة التربية

ربؤ

فن ومشاهير قريبا..عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي

حركة نشطة للمسافرين مع افتتاح جسر الملك حسين

أخبار محلية بعد اغلاقه ليومين.. جسر الملك حسين يشهد حركة نشطة للمسافرين اليوم

زظ

فن ومشاهير ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في الضفة

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل مجريات العملية الانتخابية منذ الساعة 07:00 صباحا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل