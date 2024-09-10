انذار بشأن طقس مكة المكرمة

الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #المويه — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 9, 2024
للتفاصيل https://t.co/YAn3hjBMbu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/8V6xXt9P2l
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