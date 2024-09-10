انذار بشأن طقس مكة المكرمة

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الوكيل الإخباري- رفع المركز الوطني للأرصاد السعودي اليوم الثلاثاء انذار من الدرجة الصفراء بشأن طقس مكة المكرمة .

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وحذر المركز السعودي من خطر تدني الرؤية الافقية ورياح نشطة وصواعق رعدية على مناطق في المدينة .

كما توقع المركز سقوط امطار على مناطق في مكة المكرمة