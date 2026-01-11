انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حلب بعد أيام من الاشتباكات

08:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية. اضافة اعلان





وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "وصلنا إلى تفاهم يُفضي إلى وقف إطلاق النار، وتأمين إخراج الجرحى، والمدنيين العالقين، والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".



وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" "خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر تنظيم قسد من حي الشيخ مقصود في حلب نحو شمال شرق سوريا".



وكانت قد وردت تقارير متضاربة من المدينة، السبت، إذ أعلنت السلطات وقف القتال، وقالت إنها بدأت بإخراج المقاتلين الأكراد من حلب نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية، في حين سارعت الأخيرة إلى نفي الإعلان.



واندلعت الاشتباكات بين القوات الكردية والجيش، الثلاثاء، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في حلب، وأدت المعارك إلى مقتل 21 مدنياً على الأقل، وفق أرقام من الطرفين، ونزوح 155 ألف شخص من الحيين، بحسب محافظ حلب.



وأتت المعارك على وقع تعثّر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منذ توقيع اتفاق ينصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.



وأفادت قوات سوريا الديمقراطية بأن انسحاب المقاتلين تم "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب".



وجاء إعلان "قسد" انسحاب المقاتلين الأكراد، بعدما عقد المبعوث الأميركي توم براك لقاءً، السبت، مع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، دعا بعده "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية فوراً".

