الأحد 2026-01-11 10:39 ص

انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حلب بعد أيام من الاشتباكات

انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حلب بعد أيام من الاشتباكات
انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من حلب بعد أيام من الاشتباكات
 
الأحد، 11-01-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية.اضافة اعلان


وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "وصلنا إلى تفاهم يُفضي إلى وقف إطلاق النار، وتأمين إخراج الجرحى، والمدنيين العالقين، والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" "خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر تنظيم قسد من حي الشيخ مقصود في حلب نحو شمال شرق سوريا".

وكانت قد وردت تقارير متضاربة من المدينة، السبت، إذ أعلنت السلطات وقف القتال، وقالت إنها بدأت بإخراج المقاتلين الأكراد من حلب نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية، في حين سارعت الأخيرة إلى نفي الإعلان.

واندلعت الاشتباكات بين القوات الكردية والجيش، الثلاثاء، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في حلب، وأدت المعارك إلى مقتل 21 مدنياً على الأقل، وفق أرقام من الطرفين، ونزوح 155 ألف شخص من الحيين، بحسب محافظ حلب.

وأتت المعارك على وقع تعثّر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، منذ توقيع اتفاق ينصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية بأن انسحاب المقاتلين تم "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب".

وجاء إعلان "قسد" انسحاب المقاتلين الأكراد، بعدما عقد المبعوث الأميركي توم براك لقاءً، السبت، مع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، دعا بعده "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية فوراً".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

فن ومشاهير رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

صواريخ إيرانية

عربي ودولي إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

للا

فيديو الوكيل المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات

إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

أخبار محلية إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

ب

أسواق ومال ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%

رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

عربي ودولي رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

"الأشغال" تطلق خطة توعوية وتنفيذية شاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية الأشغال تطلق خطة وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات



 






الأكثر مشاهدة